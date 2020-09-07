Банки аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы

Российские банки аннулировали в августе порядка 15 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул, введенных президентом для пострадавших из-за пандемии коронавируса, следует из данных Банка России.

К 26 августа кредитные организации получили более 370 тысяч заявлений на кредитные каникулы, приводят «Известия» данные ЦБ. Число аннулированных заявлений составило около 4% от всех заявок. При этом общее число удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило 205,1 тысячи — это порядка 57,9% от всех рассмотренных заявок.

В ЦБ напомнили, что у россиян есть 90 дней для того, чтобы предоставить документы, которые подтверждают сокращение их дохода на 30% по сравнению со средним показателем за 2019 год. Если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в указанный срок, у граждан есть еще месяц для того, чтобы это сделать.

Большинство россиян обращались за предоставлением кредитных каникул в первой половине апреля, что обязало их направить кредитору все необходимые документы максимум к августу. Но в первой половине августа в отчетности финансовых организаций был зафиксирован рост числа аннулированных кредитных каникул, что свидетельствует о том, что россияне не подтверждали сокращение дохода.

В Сбербанке подтвердили аннулирование заявлений на кредитные каникулы, объяснив это отсутствием требуемых документов или же сокращением дохода менее чем на 30%.