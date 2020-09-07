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Глава МИД Украины потребовал срочный разговор с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с гибелью украинского военнослужащего в Донбассе, а также ранением еще одного.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», —приводит ТАСС заявление Кулябы.

По его словам, «сегодня в зоне ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен».

Штаб силовой операции в Донбассе сообщил, что «противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил недалеко от Причепиловк». В ВСУ добавили, что также открыли огонь. При этом в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что зафиксировали на позициях ВСУ в этом районе перестрелку, в результате которой и погиб военнослужащий.

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Погибший украинский военный стал первой жертвой среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.

Меры были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

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