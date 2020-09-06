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МИД России ответил на угрозы Германии

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Берлин специально затягивает процесс расследования ситуации с Навальным и нет уверенности, что он не вдет двойную игру, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, вместе с тем специально затягивает этот процесс, не отвечая на запрос России, заявила в воскресенье журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Управление юстиции Берлина только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры РФ, направленный 27 августа. «Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне. Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» — приводит ТАСС заявление Захаровой.

«Если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России. Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет», — сказала Захарова.  

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Россия в ближайшие дни не предпримет шаги по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, то последует реакция.

Маас выразил мнение, что «есть много свидетельств этого, поэтому [следующий] ход — за российской стороной». По его словам, «если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ».

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Топ комментариев

Иркут 69

Шутки в границах дозволенного...

pepelmetal

Так матрасникам нужно расследовать, они отравили 100%

father_1909

Чёт, судя по стоимости бензина, я этого не заметил.

ifhbrjd

Ай молодца! Бравушки! До чего дошла техника!

pepelmetal

Мосту в Крым никакие санкции не помешали, так же будет и с потоком