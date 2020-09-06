Захарова извинилась за пост о президенте Сербии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ее запись в соцсетях о президенте Сербии, была неверно истолкована. Она хотела обратить внимание на высокомерие США.

Ранее Захарова опубликовала пост с протокольной фотографией, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа, сопроводив ее известным кадром из фильма «Основной инстинкт№ и комментарием: «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Кем бы вы ни были. Просто поверьте».

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован. Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — написала Захарова в Facebook.

Пост официального представителя МИД России осудили министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. Сам президент Сербии Вучич написал, что не будет объяснять «чужой примитивизм».