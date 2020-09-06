Ефремов сказал, на сколько его посадят

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, считает, что его осудят на 8 лет колонии.

«Я думаю, что восемь лет», — сказал Ефремов в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которой были показаны в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Пашаев считает, что суд назначит от шести до восьми лет колонии общего режима. По мнению адвоката, это будет образцовая колония. «Если я там еще концерт дам, то совсем будет хорошо», — отвечает на это Ефремов.

На уточняющие вопросы Пашаева он признается, что действительно ничего не помнит о дне ДТП, так как до этого пил. «Я проснулся рано. Я сразу засадил. Мне следователь сказал, чтобы восстановить память, надо выпить бутылку водки» рассказал Ефремов.

По его словам, он никогда в таком состоянии за руль не садился. «Когда я так напивался, я никогда за руль не садился. Я за рулем более 30 лет. И вот на 33-й год как на крест на Смоленской площади», — сказал Ефремов.

Выступая с последним словом в суде в четверг, Ефремов признал вину и раскаялся. Гособвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима. Потерпевшие это требование поддержали. Пашаев попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор актеру будет оглашен 8 сентября. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.