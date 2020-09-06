Киев запросил переговоры после угрозы со стороны ДНР

Правительство Украины созвало внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы дипведомства, это связано с утренним приказом главы ДНР Дениса Пушилина уничтожить инженерные сооружения украинской армии. «Мы сразу сделали шаг в ответ. Мы, Украина, созываем заседание внеочередное трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — приводит РБК слова Кулебы.

В субботу Пушилин отдал приказ уничтожить 7 сентября инженерные постройки Вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе, появившиеся после 22 июля. По его словам, Киев нарушил договор о перемирии и режиме прекращения огня между сторонами.

В июле участники трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса заключили соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. Этот договор запрещает любые наступательные действия.