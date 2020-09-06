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Пост Захаровой о президенте Сербии возмутил Белград

Источник:
РИА Новости
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Фото: © МИД России

Министр обороны Сербии Александр Вулин возмутился постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о президенте республики Александре Вучиче, опубликованном ей в Facebook.

«Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто», — приводит РИА Новости заявление главы Минобороны Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич с 3 по 4 сентября находился с визитом в Вашингтоне, где в Белом доме подписал соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово.

В соцсетях распространилась фотография, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола президента США Дональда Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Захарова, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте.

Опубликовано Марией Захаровой Суббота, 5 сентября 2020 г.

«Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — подчеркнул в своем заявлении министр обороны Сербии.

Ранее с осуждением поста Захаровой выступил в соцсетях директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«А представь себе, этот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже на этом месте. А представь, этот президент ждал по полтора часа приема у российского президента и никогда не требовал особенного стула, я вам не позволяю нападать на гордую Сербию! Стыдитесь!» — написал Джурич в Facebook.

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