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Дмитрий Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Новое семейно-юмористическое шоу «Ты как я» стартует на ТНТ в воскресенье, 6 сентября, в 18.00, гостями программы станут звездные родители, сообщила пресс-служба канала.

«Ты как я» — классическое семейное шоу с фирменным юмором ТНТ. Проект можно смотреть с детьми любого возраста.

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В каждом выпуске проекта в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить звезды вместе со своими детьми, для которых поход на шоу, станет первым появлением на телевидении. Им предстоит пройти разные испытания, за которые они получат баллы в виде «ТНТ- коинов».

В ближайших выпусках зрители увидят в студии шоу таких звездных родителей как Алексей Щербаков, Баста, Азамат Мусагалиев, Гавриил Гордеев и Илья Соболев. Все они впервые в истории ТНТ появятся в эфире вместе со своими детьми. «Ты как я» будет выходить по воскресеньям в 18.00.

Дмитрий Шепелев долгое время был узнаваем в качестве супруга певицы Жанны Фриске. Последние несколько нет он вел программу «На самом деле» на Первом канале, но зимой решил уйти из телепрограммы и заняться собственным проектом — он вел свой детский YouTube-канал.


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Топ комментариев

Alhazred

Ща нам тут расскажут, что на Западе это вещество ну никак не могут синтезировать. Химики и база ни о...

Alhazred

Божественная аналитика. ))) Но другой я от Максимки и не ожидал)))

father_1909

Чёт, судя по стоимости бензина, я этого не заметил.

VOL.TER.

Для начала разберитесь с нарконегром Флойдом.

WSG0600-164-164

Думаю скоро gret сменит на mini, ждём слив.