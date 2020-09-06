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Психолог рассказала, как избавиться от «стервозного лица»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0

Психолог, физиогномист и профайлер Светлана Филатова рассказала, почему лица некоторых людей выглядят злобно и отчего формируется «синдром стервозного лица».

Суть синдрома заключается в том, что в расслабленном состоянии человек выглядит злобно, испытывает отвращение или презрение, хотя на самом деле никаких отрицательных эмоций у него нет. Каждый человек в процессе жизни накачивает те мимические мышцы на лице, которые больше всего использует, пояснила Филатова в интервью радио Sputnik.

«Здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости. В чем отличие такого лица — это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа», — отметил психолог.

Но, по ее словам, не стоит торопиться с выводами о человеке. Не всегда такое выражение лица действительно говорит о презрении или недружелюбности, отметила Светлана Филатова.

«Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живет там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали», — сказала физиогномист.

Она отметила, что для борьбы с этим синдромом, во-первых, нужно больше позитивных эмоций: «улыбаться, радоваться, больше раскрывать глаза. Когда ты открыт миру, то и лицо становится таким». «Второе – фейсбилдинг. Специальная гимнастика для лица позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться», – посоветовала эксперт.

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