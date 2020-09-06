Германия пригрозила России за отказ расследовать дело Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Россия в ближайшие дни не предпримет шаги по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, то последует реакция Германии

В интервью газете Bild am Sonntag Масс изложил официальную позицию ФРГ по делу Навального. Отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, он выразил мнение, что «есть много свидетельств этого, поэтому [следующий] ход — за российской стороной».

«Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — заявил глава МИД Германии.

По его словам, «если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ». Маас отметил, что отравляющие вещества из группы «Новичок» «доступны только очень малой группе лиц».

«Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — отметил глава МИД.