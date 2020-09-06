Преподаватель умерла во время онлайн-занятия

Преподаватель университета де ла Эмпреса в Аргентине умерла прямо во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, пишут аргентинские СМИ. Ранее она жаловалась на симптомы коронавируса.

Инцидент произошел в среду. 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Clarin.

После начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.

Как указывает издание, в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.