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Адвокат Ефремова предсказал актеру суровый приговор

Источник:
«Москва 24»
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Пресненский суд Москвы назначит Михаил Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима и актер к этому спокойно готовится, сказал адвокат Эльман Пашаев.

Дадут «от шести до восьми лет колонии общего режима», приводит «Москва 24» слова Пашаева. До этого адвокат сообщил о готовности Ефремова к суровому приговору. Он отметил, что актер спокойно готовится к нему, поскольку еще с первого дня говорил о большом сроке.

В четверг состоялось последнее заседание Пресненского районного суда Москвы по делу о смертельном ДТП с участием актера. На нем прокурор запросила 11 лет лишения свободы для Ефремова с последующим их отбыванием в колонии строго режима.

Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с отечественной машиной, водитель которой скончался.

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