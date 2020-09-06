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Путин «прокатил» Урганта на лимузине

Источник:
РИА Новости
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Телеведущий Иван Ургант показал шуточный видеоролик, на котором его на лимузине Aurus прокатил президент России Владимир Путиным.

Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы «Таврида» в Крыму. Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под реплики Путина, рассказали РИА Новости на Первом канале.

Так, в ответ на слова президента о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф, телеведущий сказал, что гадал, кто из них двоих первым пошутит. «Вы меня опередили», — сказал Ургант.

Во время движения ведущий рассказал президенту несколько шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Впрочем, последняя главе государства «не понравилась».

В конце ролика Ургант объявил, что выпрыгнет на ходу около телецентра.

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