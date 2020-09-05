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Торговавшего «мощами» разорителя могил задержали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/advokat.ekaterina.kalyadina

Мужчину с человеческими останками в сумке задержали на железнодорожном вокзале Красноярске при проверке, сообщила юрист Екатерина Калядина, которая представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах региона.

При досмотре багажа сотрудники транспортной безопасности увидели множество человеческих костей в сумке мужчины, после чего его сопроводили в караульное помещение для проверки, написала женщина в своем Instagram.

«Он открыл сумку, а там череп и кости, причем от разных людей — это было очевидно, так как останки тел повторялись», — уточнила она. Предварительная проверка показала, что мужчина раскапывал в Енисейске могилы, собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге.

Разоритель могил представлялся там священником и продавал останки людей под видом мощей святых. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ведется следствие, уточнила юрист.

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