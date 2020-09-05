Россия обвинила Запад в создании «Новичка»

Специалисты западных стран и специализированных структур НАТО на протяжении многих лет работали над созданием химических соединений из группы «Новичок», говорится в официальном заявлении МИД России на сайте ведомства.

В частности, в США разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов, отмечается в сообщении. При этом любое использование отравляющего вещества группы «Новичок» — нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.

МИД также указывает, что вокруг ситуации со здоровьем Навального фиксируются многочисленные заявления, враждебные по отношению к России. Так, упоминается совместное заявление министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Правительство ФРГ ранее выступило с утверждением, что специалисты Бундесвера пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Россия заявляет, что до вывоза Навального в Берлин ядов в его организме выявлено не было.