Актер Жерар Депардье принял православие, церемония крещения прошла в соборе Александра Невского в Париже.

«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — цитирует представителя собора ТАСС. Он отметил, что на церемонии присутствовали только близкие друзья артиста.

Священнослужитель уточнил, что событие стало неожиданным, отказавшись назвать имя, которое Депардье получил при крещении. Он также подчеркнул, что не готов сообщить другие подробности церемонии.

Французский актер получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства России заслугами Депардье перед российской культурой.