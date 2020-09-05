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Зрителям показали новые кадры «Черной вдовы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://twitter.com/BlackWidow_Film

Поклонникам киновселенной Marvel показали новые кадры из будущего фильма «Черная вдова», на одном из них Наташа Романофф сражается с Таскмастером.

Премьеру этого фильма, который станет первым и единственным сольником про русскую шпионку, воспитанную в Красной комнате, ждали в начале мая. Планы сорвала пандемия коронавируса. Теперь дата релиза назначена 6 ноября, в России фильм выйдет 5 ноября.

События этой картины будут происходить между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Главная героиня погибла в финальных «Мстителях», пожертвовав собой, но поклонники все равно с нетерпением ждут ее историю.

Известно, что в фильме появится другая воспитанница Красной комнаты Елена Белова, которую уже назвали заменой Наташи в команде Мстителей. Также здесь появится Красный Страж – «злая» версия Капитана Америка.

Антагонистом фильма станет Таскмастер, обладающий фотографическими рефлексами. Именно с ним сражается Наташа на одном из промо-фото, при этом лицо ее выражает сильное удивление. Снимки опубликованы в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Сообщалось, что в фильме появится Тони Старк, известный как Железный человек. Он, как и Наташа, погибает в финальных «Мстителях», принеся себя в жертву ради всеобщего спасения. Актер Роберт Дауни-младший опроверг слухи о возвращении своего персонажа.


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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

Saw77

наверно витаминки вкалывают.....

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

mogaleksej

ню-ню ... как "пробирки" перед вторжением в Ирак ... как "факты геноцида" перед вторжением в Косово ..