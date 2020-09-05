Зрителям показали новые кадры «Черной вдовы»

Поклонникам киновселенной Marvel показали новые кадры из будущего фильма «Черная вдова», на одном из них Наташа Романофф сражается с Таскмастером.

Премьеру этого фильма, который станет первым и единственным сольником про русскую шпионку, воспитанную в Красной комнате, ждали в начале мая. Планы сорвала пандемия коронавируса. Теперь дата релиза назначена 6 ноября, в России фильм выйдет 5 ноября.

New Stills from Black Widow pic.twitter.com/GlhT7p3wAc — Black Widow Movie (@BlackWidow_Film) September 3, 2020

События этой картины будут происходить между фильмами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Главная героиня погибла в финальных «Мстителях», пожертвовав собой, но поклонники все равно с нетерпением ждут ее историю.

Известно, что в фильме появится другая воспитанница Красной комнаты Елена Белова, которую уже назвали заменой Наташи в команде Мстителей. Также здесь появится Красный Страж – «злая» версия Капитана Америка.

Антагонистом фильма станет Таскмастер, обладающий фотографическими рефлексами. Именно с ним сражается Наташа на одном из промо-фото, при этом лицо ее выражает сильное удивление. Снимки опубликованы в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Сообщалось, что в фильме появится Тони Старк, известный как Железный человек. Он, как и Наташа, погибает в финальных «Мстителях», принеся себя в жертву ради всеобщего спасения. Актер Роберт Дауни-младший опроверг слухи о возвращении своего персонажа.