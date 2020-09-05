Утверждены правила ограничения цен на лекарства

Правительство России утвердило правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медицинские изделия, соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Кабинет министров получил действующие полномочия ограничивать цены на препараты, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также на медицинские изделия при чрезвычайных ситуациях или при росте цен более чем на 30%.

При таких обстоятельствах власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав, отмечается в сообщении.

В условиях ЧС или при угрозе распространения опасных заболеваний решение будет приниматься в течение трех дней. В других случаях будет проводиться мониторинг цен, чтобы подтвердить подорожание лекарств, для каждого региона будут собственные предельные размеры надбавок.

Президент Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, который разрешает правительству регулировать цены на лекарства в условиях ЧС или при угрозе распространения опасного заболевания.