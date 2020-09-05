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Режим tax free расширят на все магазины России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: kenteegardin / Attribution-ShareAlike License

Правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении с 1 января 2021 года системы tax free на всю территорию России, соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Программа tax free предусматривает компенсацию покупателям налога на добавленную стоимость в сумме 20% при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Ранее к ней подключались только конкретные магазины по определенному правительством перечню.

Одновременно правительство намерено вдвое снизить минимальную сумму покупки, по которой можно получить компенсацию, вместо 10 тысяч рублей она будет составлять 5 тысяч рублей. Новые правила также позволят получать компенсацию с алкоголя и табака.

Закон о tax free действует в России с 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Сейчас режим tax free действует в 16 субъектах страны.

Разработчики законопроекта указывают, что это поспособствует популяризации услуги, а уменьшение порога соответствует международным трендам.

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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

Saw77

наверно витаминки вкалывают.....

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

mogaleksej

ню-ню ... как "пробирки" перед вторжением в Ирак ... как "факты геноцида" перед вторжением в Косово ..