Режим tax free расширят на все магазины России

Правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении с 1 января 2021 года системы tax free на всю территорию России, соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Программа tax free предусматривает компенсацию покупателям налога на добавленную стоимость в сумме 20% при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза. Ранее к ней подключались только конкретные магазины по определенному правительством перечню.

Одновременно правительство намерено вдвое снизить минимальную сумму покупки, по которой можно получить компенсацию, вместо 10 тысяч рублей она будет составлять 5 тысяч рублей. Новые правила также позволят получать компенсацию с алкоголя и табака.

Закон о tax free действует в России с 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Сейчас режим tax free действует в 16 субъектах страны.

Разработчики законопроекта указывают, что это поспособствует популяризации услуги, а уменьшение порога соответствует международным трендам.