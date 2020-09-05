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Путин одобрил расширение губернаторских полномочий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Решение дать губернаторам дополнительные полномочия на время распространения коронавируса оказалось хорошим, заявил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия-24».

«У нас огромная территория, самая большая территория в мире. И конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики», — объяснил решение президент.

По словам Путина, данные факторы не позволили «всех под одну гребенку причесать» при борьбе с коронавирусом. Такое единообразие привело бы к гибели всей экономики или серьезным вспышкам коронавирусной инфекции.

Путин дал дополнительные полномочия губернаторам в апреле. Главы регионов получили право самостоятельно ограничивать передвижения граждан и транспорта, приостанавливать работу большинства предприятий и расширять федеральные списки непрерывно работающих отраслей.

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