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УАЗ показал облик новой «Буханки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/uazrussia

Ульяновский автозавод опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение с возможной внешностью нового фургона УАЗ-452, известного в народе под прозвищем «Буханка».

Концептуальная внешность обращает на себя внимание большими зеркалами, узкой фронтальной оптикой, широкой колеей, агрессивными элементами кузова, а также защитной накладкой на переднем бампере. Автором проекта стал дизайнер Андрей Давыдов.

Пользователей попросили оценить эскиз. Большинство участников опроса отметили, что предложенный вариант смотрится «свежо». Впрочем, значительная часть комментаторов указала, что вместо новой модели лучше довести до ума конвейерную линейку.

Оригинальная «Буханка» выпускается с 1965 года без значительных конструктивных и внешних изменений, среди автомобилистов она считается неприхотливой в обслуживании. Текущая модель стоит от 757 тысяч рублей.

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