Германия смоделировала отказ от «Северного потока—2»

Ассоциация бизнеса ФРГ смоделировала возможные потери отказа немецкого правительства от проекта «Северный поток—2» из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным.

По оценке немецких экспертов, такое решение обойдется европейским компаниям в миллиарды евро, передает портал Tagesschau. Полная потеря инвестиций, вложенных в «Северный поток—2» и соединительный газопровод по суше, составит 12 миллиардов евро.

Кроме этого, восточная Германия в результате потеряет тысячи рабочих мест с высокой зарплатой. Наконец, из-за нехватки предложения в среднесрочной перспективе в Евросоюзе подорожает газ. Сейчас ФРГ является ключевым центром распределения этого топлива.

Ранее немецкие СМИ указали, что на канцлера Ангелу Меркель оказывается давление, чтобы остановить «Северный поток—2» из-за инцидента с Навальным. Несмотря на это, Меркель пока выступает за продолжение проекта.