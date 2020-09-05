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Германия смоделировала отказ от «Северного потока—2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Ассоциация бизнеса ФРГ смоделировала возможные потери отказа немецкого правительства от проекта «Северный поток—2» из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным.

По оценке немецких экспертов, такое решение обойдется европейским компаниям в миллиарды евро, передает портал Tagesschau. Полная потеря инвестиций, вложенных в «Северный поток—2» и соединительный газопровод по суше, составит 12 миллиардов евро.

Кроме этого, восточная Германия в результате потеряет тысячи рабочих мест с высокой зарплатой. Наконец, из-за нехватки предложения в среднесрочной перспективе в Евросоюзе подорожает газ. Сейчас ФРГ является ключевым центром распределения этого топлива.

Ранее немецкие СМИ указали, что на канцлера Ангелу Меркель оказывается давление, чтобы остановить «Северный поток—2» из-за инцидента с Навальным. Несмотря на это, Меркель пока выступает за продолжение проекта.

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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

Д. В

Сидит за личным забором и рассказывает о Свободе.

Иркут 69

Маньяки какие то ей богу..... 😕Я понимаю, они обязаны нести эту пургу по долгу службы, но зачем частить...