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Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Распоряжение Центробанка, расширяющее тарифный коридор ОСАГО и позволяющее страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф, вступило в силу в России.

Так, для владельцев легковых автомобилей диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Стандартная базовая ставка будет находиться в рамках 2471-5436 рублей. Распоряжение дополняет поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.

Согласно поправкам в закон, которые вступили в силу 24 августа, страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать дополнительные личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», — говорится в сообщении регулятора

Одновременно Центробанк определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут. В частности, в этом списке национальная, расовая, языковая принадлежности водителя.

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