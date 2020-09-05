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Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аквамен»

Джейсон Момоа, известный по фильму «Аквамен» и сериалу «Игра престолов», сыграет главную роль в приквеле «Ведьмака», запланированном на 2022 год.

Как отмечает портал Redanian Intelligence со ссылкой на инсайдеров, актер сыграет самого первого ведьмака в мире, появившегося после катастрофы Сопряжения Сфер. Однако уточняется, что сделка с Момоа еще не заключена.

«Мне не терпится рассказать историю «Ведьмак: Происхождение крови». С тех пор, как я впервые прочитал «Ведьмака», у меня в голове возник вопрос, каким на самом деле был эльфийский мир до катастрофического прибытия людей? Я всегда был очарован темой взлета и падения цивилизаций, тем, как наука, открытия и культура процветали прямо перед этим падением. Как огромные массивы знаний оказывались утерянными за совершенно короткое время, что часто усугублялось колонизацией и переписыванием истории», – сказал шоураннер Деклан де Барра.

Он добавил, что, оставляя позади только фрагменты реальной истории цивилизации, приквел расскажет историю эльфийской цивилизации перед ее падением и раскроет забытую историю самого первого Ведьмака.

Фильм «Происхождение крови» в настоящее время планируется снимать в Великобритании после завершения второго сезона «Ведьмака» в феврале 2021 года. Сообщалось, что приквел, вероятно, выйдет в начале 2022 года.

Предполагается, что в новом шоу будет шесть серий. Шоураннером сериала станет Деклан де Барра, исполнительным продюсером Лорен Хиссрич, а писатель и автор оригинального книжного цикла «Ведьмак» Анджей Сапковский выступит в роли творческого консультанта.

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