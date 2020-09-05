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Россия показала нулевую инфляцию в августе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Росстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию в России после 0,4% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные на сайте ведомства данные. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.

Эксперты ожидали, что в августе будет зафиксирована дефляция на уровне 0,1-0,2% при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции.

«В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 года — 103,0% (в августе 2019 года — 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,4%)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в 23 субъектах России наблюдался рост потребительских цен. Так, существеннее всего ценники подросли в республиках Алтай и Дагестан, Камчатском и Краснодарском краях, Амурской области.

При этом в одном из самых экономически развитых городов — Москве — цены в среднем за август не изменились, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%. С начала года прирост цен на данных территориях составил 2,6% и 2,9% соответственно.

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