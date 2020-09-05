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Опубликованы переговоры Берлина и Варшавы по делу Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Johan Larsson / Attribution License

Государственное телевидение Белоруссии опубликовало запись разговора между Берлином и Варшавой по ситуации с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального.

Разговор был якобы перехвачен белорусской разведкой. Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что запись доказывает фальсификацию версии с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией.

В диалоге участвуют двое мужчин — «Майк» со стороны Польши и «Ник» со стороны Германии. В разговоре представитель Польши интересуется у собеседника, как обстоят дела. Ему отвечают, что материалы по инциденту переданы в администрацию канцлера Ангелы Меркель.

Собеседник из Варшавы уточнил, действительно ли у Навального отравления, на это ему ответили, что «в данном случае это не так важно», поскольку «идет война» и там «все средства хороши».

«Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России», — ответил представитель Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

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