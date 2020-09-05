Ведьмак Геральт выдвинулся в российские губернаторы

Необычные агитационные плакаты появились в Брянской области в преддверии выборов губернатора региона — они призывают граждан проголосовать за ведьмака Геральта из Ривии по кличке Белый Волк, главное героя цикла популярных книг, компьютерных игр и сериала.

Фотографии с агитацией за ведьмака появились в социальных сетях. Согласно снимкам, ведьмак позиционируется в качестве «кандидата от народа» и предлагает сразу две предвыборные программы: «одна для людей, другая для чудовищ».

Также Геральт называют «санитаром» для Брянска, который защитит граждан от монстров и обеспечит справедливость на территории региона. «Ведьмаку заплатите значком в бюллетене», — предлагается в серии плакатов.

Выборы пройдут с 11 по 13 сентября, за кресло губернатора поборются действующий глава области Александр Богомаз, Дмитрий Корнилов, коммунист Андрей Архицкий, эсер Сергей Курденко и Сергей Чернышов. Геральта из Ривии среди зарегистрированных кандидатов нет.