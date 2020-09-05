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Ведьмак Геральт выдвинулся в российские губернаторы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sergey Galyonkin / CC BY-SA 2.0

Необычные агитационные плакаты появились в Брянской области в преддверии выборов губернатора региона — они призывают граждан проголосовать за ведьмака Геральта из Ривии по кличке Белый Волк, главное героя цикла популярных книг, компьютерных игр и сериала.

Фотографии с агитацией за ведьмака появились в социальных сетях. Согласно снимкам, ведьмак позиционируется в качестве «кандидата от народа» и предлагает сразу две предвыборные программы: «одна для людей, другая для чудовищ».

Также Геральт называют «санитаром» для Брянска, который защитит граждан от монстров и обеспечит справедливость на территории региона. «Ведьмаку заплатите значком в бюллетене», — предлагается в серии плакатов.

Фото: © vk.com

Выборы пройдут с 11 по 13 сентября, за кресло губернатора поборются действующий глава области Александр Богомаз, Дмитрий Корнилов, коммунист Андрей Архицкий, эсер Сергей Курденко и Сергей Чернышов. Геральта из Ривии среди зарегистрированных кандидатов нет.

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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

Д. В

Сидит за личным забором и рассказывает о Свободе.

Иркут 69

Маньяки какие то ей богу..... 😕Я понимаю, они обязаны нести эту пургу по долгу службы, но зачем частить...