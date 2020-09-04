Засекреченный китайский корабль засекли на орбите

Китай запустил на околоземную орбиту многоразовый испытательный космический корабль, который считается аналогом американского секретного военного челнока X-37B. Американским военным уже удалось отследить аппарат.

Согласно официальному сообщению Китайской корпорации космической науки и техники, «аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса».

ВВС США обнаружили корабль на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной — 348 километров, следует из данных специализированного сайта space-track.org. Аппарат получил международное обозначение 2020-063А.

По мнению ряда аналитиков, КНР испытывает аналог американского секретного военного челнока X-37B с уникальной маневренности. Он способен выводить на орбиту спутники и самостоятельно возвращаться на космодром.