Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального

Военные эксперты лаборатории Бундесвера обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.

Следы нервно-паралитического вещества «Новичок» обнаружили также в образцах кожи, крови и мочи, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.

Отмечается, что бутылку немецким врачам передали родственники политика. По их словам, Навальный пил из этой бутылки уже после того, как его отравили. Скорее всего, остаточные следы яда нанес сам политик, который к этому времени уже подвергся воздействию «Новичка».

Ранее правительство Германии объявило о получении «несомненных доказательств» того, что Алексей Навальный был отравлен ядом из семейства «Новичок». Москву призвали присоединиться к международному расследованию отравления оппозиционера.