Фильм дня: «Эрин Брокович»

Фильм «Эрин Брокович» снимался на основе биографии реальной правозащитницы, борющейся против крупной корпорации.
США, 2000 год, режиссер Стивен Содерберг, 16+
В главной роли: Джулия Робертс
В центре сюжета дерзкая красотка Эрин Брокович. Безработная мать троих детей, отчаявшись с поиском работы, приходит в компанию к своему адвокату, провалившему ее дело. Монолог Брокович при трудоустройстве впечатляет напором:
Получив работу, она выходит на огромную корпорацию, которая отравляет
окружающую природу. Жертвами становятся семьи, живущие в районе зараженных
водоемов: сотни людей заболели раком.
Компания начинает скупать их дома. Эрин, поняв, что дело нечисто, достает в отделе водоснабжения обличительные документы, после чего юридическая фирма Эда Мэзри вступает в игру.
Зритель может увидеть в фильме реальных героев
повествования. Настоящая Эрин Брокович-Эллис, на истории которой основан
фильм, появляется в одной из сцен в качестве официантки ресторана по имени
Джулия.
В этом же ресторане недалеко от Джулии Робертс с детьми в кадре можно также заметить самого юриста Эда Масри, роль которого в фильме сыграл Альберт Финней.
Гонорар Джулии Робертс составил беспрецедентную на тот момент сумму в 20 миллионов долларов. Реальная Брокович продала права на экранизацию своей истории студии Universal за скромную по меркам Голливуда сумму в 100 тысяч долларов.