Фильм дня: «Эрин Брокович»

Фильм «Эрин Брокович» снимался на основе биографии реальной правозащитницы, борющейся против крупной корпорации.

США, 2000 год, режиссер Стивен Содерберг, 16+

В главной роли: Джулия Робертс

В центре сюжета дерзкая красотка Эрин Брокович. Безработная мать троих детей, отчаявшись с поиском работы, приходит в компанию к своему адвокату, провалившему ее дело. Монолог Брокович при трудоустройстве впечатляет напором:

«Я умна, я старательна и трудолюбива. И я не уйду, пока вы не возьмете меня. (Шепотом) Не люблю просить. Если не справлюсь — уволите»

Получив работу, она выходит на огромную корпорацию, которая отравляет окружающую природу. Жертвами становятся семьи, живущие в районе зараженных водоемов: сотни людей заболели раком.



Компания начинает скупать их дома. Эрин, поняв, что дело нечисто, достает в отделе водоснабжения обличительные документы, после чего юридическая фирма Эда Мэзри вступает в игру.



Зритель может увидеть в фильме реальных героев повествования. Настоящая Эрин Брокович-Эллис, на истории которой основан фильм, появляется в одной из сцен в качестве официантки ресторана по имени Джулия.



В этом же ресторане недалеко от Джулии Робертс с детьми в кадре можно также заметить самого юриста Эда Масри, роль которого в фильме сыграл Альберт Финней.

Гонорар Джулии Робертс составил беспрецедентную на тот момент сумму в 20 миллионов долларов. Реальная Брокович продала права на экранизацию своей истории студии Universal за скромную по меркам Голливуда сумму в 100 тысяч долларов.