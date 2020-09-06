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Фильм дня: «Эрин Брокович»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Эрин Брокович» снимался на основе биографии реальной правозащитницы, борющейся против крупной корпорации.

США, 2000 год, режиссер Стивен Содерберг, 16+
В главной роли: Джулия Робертс

В центре сюжета дерзкая красотка Эрин Брокович. Безработная мать троих детей, отчаявшись с поиском работы, приходит в компанию к своему адвокату, провалившему ее дело. Монолог Брокович при трудоустройстве впечатляет напором:

«Я умна, я старательна и трудолюбива. И я не уйду, пока вы не возьмете меня. (Шепотом) Не люблю просить. Если не справлюсь — уволите»

Получив работу, она выходит на огромную корпорацию, которая отравляет окружающую природу. Жертвами становятся семьи, живущие в районе зараженных водоемов: сотни людей заболели раком.

Компания начинает скупать их дома. Эрин, поняв, что дело нечисто, достает в отделе водоснабжения обличительные документы, после чего юридическая фирма Эда Мэзри вступает в игру.

Зритель может увидеть в фильме реальных героев повествования. Настоящая Эрин Брокович-Эллис, на истории которой основан фильм, появляется в одной из сцен в качестве официантки ресторана по имени Джулия.

В этом же ресторане недалеко от Джулии Робертс с детьми в кадре можно также заметить самого юриста Эда Масри, роль которого в фильме сыграл Альберт Финней.

Гонорар Джулии Робертс составил беспрецедентную на тот момент сумму в 20 миллионов долларов. Реальная Брокович продала права на экранизацию своей истории студии Universal за скромную по меркам Голливуда сумму в 100 тысяч долларов.

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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

Saw77

наверно витаминки вкалывают.....

mogaleksej

ню-ню ... как "пробирки" перед вторжением в Ирак ... как "факты геноцида" перед вторжением в Косово ..