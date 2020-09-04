Ученые объяснили загадку гибели цивилизации острова Пасхи

Цивилизация острова Пасхи погибла из-за изменения климата, повлекшего перестройку экосистемы, выяснила группа ученых из Чили, Испании и Норвегии.

Авторы работы опровергли две традиционные теории, которыми наука объясняла исчезновение цивилизации коренных жителей острова. Согласно одной из них, аборигены пострадали от чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, согласно другой — от прихода европейцев.

Главной причиной упадка цивилизации островитян стали долгосрочные изменения климата, которые повлияли на способность производить продукты питания, считают исследователи. Это произошло из-за постепенного уменьшения количества осадков, приводит РИА Новости отчет ученых, опубликованную на Phys.org.

Островитяне пытались подстроиться к изменениям климата, утверждают исследователи. Именно из-за этого они постепенно из сложно устроенного общества, которое возводило огромные истуканы, превратились в более простое аграрное общество.

Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, известен благодаря моаи — каменным статуям, размещенным по всему острову.