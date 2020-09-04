Мэрия и застройщик не поделили землю в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска заявила, что вместо небоскрёба на Журинской улице будет социальный объект. Но застройщик уже продал часть квартир, и отказываться от своих намерений не собирается.

Строительство ЖК «Парадиз» началось в центре Новосибирска в 2013 году. Здание должно было стать самым высоким в городе, но власти снизили допустимую этажность. В 2017 году котлован пришлось зарыть, потому что мэрия объявила об опасности стройки для соседних домов.

В эфире радио «Городская волна» начальник городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев заявил, что земля зарезервирована под муниципальный объект, и строительства жилья напротив Центрального парка не будет.

«Это мечты мэрии. Они абсолютно ничем не подкреплены, это Кондратьев так увидел, что там не помешало бы сделать художественную школу. Земля по-прежнему в частной собственности, была пройдена экспертиза, понесены затраты. У собственника намерения не изменились», – сообщил Sibnet.ru в пятницу источник, близкий к строительству.

По его словам, до ситуации с ЧС из-за котлована застройщик уже продал часть квартир инвесторам, поэтому обязательства перед ними нужно выполнять. По формальным признакам мэрия прав на землю не имеет и строительству помешать не может, уточнил собеседник.