СК в Бурятии заинтересовался «кладбищем» ртутных ламп

Информация о «кладбище ртутных ламп» в лесу Тарбагатайского района Бурятии появилась в социальных сетях в пятницу. Создание свалки с опасными отходами попадает под уголовную статью, сообщило региональное СУ СК России.

По информации пользователей социальных сетей в лесном массиве возле села Нижний Саянтуй обнаружена несанкционированная свалка ртутных ламп. Часть ламп была повреждена, целостность колб нарушена. Это могло привести к утечке или испарению содержащейся в них ртути. Согласно информации, на свалке насчитываются сотни ламп.

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Несанкционированная свалка ртутных ламп может квалифицироваться как экологическое преступление, предусматривающее уголовную ответственность по пункту 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения опасных веществ и химических отходов).

Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.

В ближайшее время специалисты возьмут образцы почвы со свалки, исследуют их и определят степень загрязнения химическими веществами. По результатам процессуальной проверки будет принято правовое решение.