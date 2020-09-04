НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

СК в Бурятии заинтересовался «кладбищем» ртутных ламп

Источник:
Sibnet.ru
150 1
Фото: © Следственный комитет РФ

Информация о «кладбище ртутных ламп» в лесу Тарбагатайского района Бурятии появилась в социальных сетях в пятницу. Создание свалки с опасными отходами попадает под уголовную статью, сообщило региональное СУ СК России.

По информации пользователей социальных сетей в лесном массиве возле села Нижний Саянтуй обнаружена несанкционированная свалка ртутных ламп. Часть ламп была повреждена, целостность колб нарушена. Это могло привести к утечке или испарению содержащейся в них ртути. Согласно информации, на свалке насчитываются сотни ламп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКобзев исключил вероятность попадания токсичных отходов в Байкал

Несанкционированная свалка ртутных ламп может квалифицироваться как экологическое преступление, предусматривающее уголовную ответственность по пункту 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения опасных веществ и химических отходов). 

Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.

В ближайшее время специалисты возьмут образцы почвы со свалки, исследуют их и определят степень загрязнения химическими веществами. По результатам процессуальной проверки будет принято правовое решение.

Еще по теме
Пьяный житель Новосибирской области умер в отделе полиции
ФСБ предотвратила теракты в школах
Машина протаранила толпу протестующих в Нью-Йорке. ВИДЕО
Жительница Новосибирска утонула на заплыве для видео
смотреть все
ЧП #Происшествия #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ предотвратила теракты в школах
•
Мантуров пообещал скорое оживление российской экономики
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Цены на овсянку резко подскочили из-за неурожая в Сибири
Подробности
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия и застройщик не поделили землю в центре Новосибирска
Сибирь 04.09.2020 17:51
СК в Бурятии заинтересовался «кладбищем» ртутных ламп
Сибирь 04.09.2020 17:42
Цены на овсянку резко подскочили из-за неурожая в Сибири
Сибирь 04.09.2020 16:39
СК возбудил дело за подготовку теракта в школе Красноярского края
Сибирь 04.09.2020 16:23
Самое популярное
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4497
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
4154
Ефремов озвучил свое последнее желание
3382
Скончались два известных российских актера
3106
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ предотвратила теракты в школах
•
Мантуров пообещал скорое оживление российской экономики
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Цены на овсянку резко подскочили из-за неурожая в Сибири
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
57
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
35
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34