Фильм дня: «Хозяин морей: на краю земли»

Фильм «Хозяин морей: на краю земли» удостоен двух «Оскаров» — за лучшую операторскую работу и лучший монтаж звука. Также он был выдвинут еще на восемь номинаций, в основном «технических», что ранее удалось только «Титанику» в 1998 году.

США, 2003 год, режиссер Питер Уир, 12+

В ролях: Рассел Кроу, Пол Беттани, Джеймс Д'Арси, Эдвард Вудалл

Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана.

Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается избежать неминуемой гибели. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды.

На съемках фильма «Хозяин морей: на краю Земли» постоянно присутствовали историки, которые помогали съемочной группе и консультировали по важным историческим событиям. А для того чтобы актеры, играющие членов команды корабля, сильнее сплотились, Рассел Кроу организовывал регулярные игры в регби.