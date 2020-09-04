Ученые рассчитали точный вес тираннозавра

Австралийские и канадские исследователи разработали метод оценки веса динозавров, он точнее, чем уже имеющиеся. По новым расчетам, вес тираннозавра, самого большого наземного хищника, был около семи тонн.

Сейчас существует два основных способа оценки массы ископаемых: масштабирование, когда размеры костей вымерших животных сравнивают с костями современных, и реконструкция — в этом случае масса рассчитывается по трехмерной модели. Новый метод описан в журнале Biological Reviews.

По мнению разных палеонтологов, вес тираннозавра Tyrannosaurus rex варьировался от трех до 18 тонн. По новым расчетам, этот динозавр весил примерно семь тонн. В целом масса этого вида динозавра могла варьироваться от пяти до 10 тонн, потому что тираннозавры были разные.

«Хорошая оценка массы тела динозавра — это прочная основа для ретроспективного изучения и понимания их жизни. Мы должны быть уверены, что воспроизводим историю этих доисторических животных правильно. Особенно это касается массивных динозавров, у которых нет аналогов в современном мире», — отметил в статье руководитель исследования доктор Николас Кампионе.

Тираннозавры жили около 70 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Один из крупнейших экземпляров достигал в длину 13 метров и имел высоту на уровне бедра около четырех метров.