Фильм дня: «Волшебная страна»

Фильм «Волшебная страна» — биографическая драма режиссера Марка Форстера о создателе Питера Пэна, Джеймсе Барри.

США/Великобритания, 2004 год, режиссер Марк Форстер, 12+

В ролях: Джонни Депп, Кейт Уинслет, Фредди Хаймор

Фильм описывает биографию писателя Джеймса Барри. Повествование начинается с его неудачи: на сцене ставится его пьеса, которая с треском проваливается. Это портит отношения писателя с женой.

Гуляя по парку, Джеймс знакомится с семьей Дэвис: Сильвией и ее четырьмя детьми. Самым заметным для Джеймса стал третий по возрасту сын Сильвии, Питер, который после смерти отца мечтал поскорее вырасти, так как думал, что взрослым легче перенести боль утраты. Дружба с Питером вдохновляет писателя, а вскоре и меняет жизни всех участников истории.

В числе возможных кандидатур на роль Барри первоначально рассматривался актер Джим Керри. Когда роль утвердили за Деппом, актер специально изучил шотландский акцент для большей схожести со своим персонажем.

Фильм «Волшебная страна» высоко оценили критики, картину выдвинули на «Оскар» в семи номинациях, среди которых лучший фильм и лучшая мужская роль (Джонни Депп). В итоге кинопремию биографическая лента получила за лучший саундтрек — «Finding Neverland» Яна Качмарека.