Цены на овсянку резко подскочили из-за неурожая в Сибири

Закупочные цены на овсяные хлопья превысили 26,8 тысячи рублей за тонну, тогда как в августе прошлого года она составляла 19,7 тысячи рублей, такие данные приводит Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Овсяные хлопья дорожают вслед за сырьем. Его подорожание объясняется третьим подряд сокращением посевов овса. Кроме того, неблагоприятная погода в Сибири (там собирают около 40% урожая овса) также повлияла на ситуацию, рассказала РБК заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.

В этом году Алтайский край и Новосибирская область сильно пострадали из-за засухи. Представитель X5 Retail Group подтвердил, что изменение закупочных цен связано с низкой урожайностью из-за засухи.

В июле прошлого года отпускные цены у заводов круп на овсяные хлопья составляли 25 рублей за килограмм, а в июле этого года — 48 рублей, рассказала начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

По мнению Глазуновой, в этом сезоне производителям крупы и хлопьев придется конкурировать за качественный овес, а цены сохранятся на высоком уровне. Но эксперт не ожидает дефицита этого продукта из-за купленных запасов.