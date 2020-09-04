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СК возбудил дело за подготовку теракта в школе Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении красноярского подростка, который планировал взорвать школу, но ему помешали сотрудники ФСБ, сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, весной 2020 года 15-летний житель Минусинского района Красноярского края решил взорвать школу. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.

Его остановили сотрудники ФСБ. Подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он задержан, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

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