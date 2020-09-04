Пьяный житель Новосибирской области умер в отделе полиции

Пьяный житель город Искитима Новосибирской области устроил дебош в отделе полиции. В ходе задержания мужчине стало плохо, и он умер еще до приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В среду в 21.41 по местному времени (17.41 мск) в дежурную часть обратился гражданин с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он потребовал пригласить оперативного дежурного, при этом мужчина вел себя агрессивно, неадекватно реагировал на сотрудников полиции, бросил паспорт в оперативного дежурного.

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Затем мужчина ударил полицейского кулаком в лицо и пытался нанести ему удары по телу тростью. Полицейские задержали мужчину. Но внезапно посетитель потерял сознание.

Полицейские вызвали «скорую» и приступили к оказанию первой помощи. Реанимационная бригада прибыла в течение нескольких минут.

Медики констатировали смерть. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная причина гибели — острая сердечная недостаточность. Региональный следственный комитет начал проверку, сообщила пресс-служба ведомства.