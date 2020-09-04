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ФСБ предотвратила теракты в школах

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и правоохранительные органы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержаны 13 человек, которые в рядке регионов планировали массовые убийства «с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия», а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений, рассказали «Интерфаксу» в ЦОС.

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При этом 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Преступные планы злоумышленников подтверждаются изъятыми у них личными дневниками и средствами связи, в которых были обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, «схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», уточнили в ФСБ.

В ходе обысков изъяты четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

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