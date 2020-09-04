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Медиков в Новосибирске привьют от коронавируса в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Вакцина от коронавируса поступит в Новосибирскую область в ноябре, от инфекции привьют 5 тысяч врачей, сообщил журналистам в пятницу замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

«В начале ноября ждем первую поставку вакцины от коронавируса в объеме 10 тысяч доз на 5 тысяч человек. Это будут медицинские работники. Мы сегодня собрали сведения с медорганизацией от желающих привиться, чтобы понимать, сколько хотят. Пока у нас сведения от почти 4 тысяч медиков», — сказал Лиханов.

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Теперь Минздрав собирает сведения о желающих привиться педагогах.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (»Спутник V») разработана специалистами Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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