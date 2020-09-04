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Машина протаранила толпу протестующих в Нью-Йорке. ВИДЕО

Источник:
ТАСС
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Автомобиль проехал сквозь толпу участников акции протеста Black Lives Matter на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщил представитель департамента полиции города.

Инцидент произошел в четверг вечером, когда в районе площади на Манхэттене собрались около 300 человек. Они проводили демонстрацию с требованием «расового правосудия» в связи с гибелью афроамериканца от рук полиции в городе Рочестер, приводит ТАСС сообщение полиции.

Протестующие на велосипедах выстроились в линию на дороге, пытаясь перекрыть движение. Машина марки Ford Taurus подъехала к демонстрантам и сначала остановилась, но вскоре резко начала движение сквозь толпу. Автомобиль подрезал троих велосипедистов, стоявших на проезжей части. В результате они получили незначительные травмы, волонтеры-медики оказали им помощь на месте.

По словам представителя полиции Нью-Йорка, за рулем Ford Taurus сидел сторонник Дональда Трампа — недалеко от площади проходил небольшой митинг в поддержку действующего президента.

В Соединенных Штатов уже несколько месяцев проходят акции протеста, которые начались после того, как в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Демонстрации зачастую сопровождаются беспорядками.

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