Бесплатные прививки от гриппа поступили в Новосибирск

Бесплатные вакцины от гриппа «Совигрипп», «Флю-М» поступили в Новосибирскую область, прививки начнут ставить после 8 сентября, сообщил журналистам в пятницу замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

«В прошлом году привили 1,4 миллиона жителей Новосибирской области. В этом году планируем привить 1,7 миллиона жителей. Сложнее и сложнее прививать. Мы должны понимать, а люди-то к нам придут?», — сказал замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Прививочная компания от гриппа стартует с 8 сентября в поликлиниках по месту жительства, вакцина для взрослых уже поступила, для детей скоро поступит. Это трехвалентные (от трех штаммов гриппа — два варианта А и один В) вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, и «Совигрипп» для детей.

Вакцина для 1,7 миллиона новосибирцев обошлась федеральному и региональному бюджету в 3,6 миллиона рублей. Привить должны 60% новосибирцев.