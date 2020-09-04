НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога

Источник:
Sibnet.ru
196 0
Фото: © SidorovDA / CC BY 3.0

Археолог из Тарбагатайского района подарил главе Бурятии Алексею Цыденову зуб шерстистого носорога. Это животное исчезло 8-14 тысяч лет назад, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В четверг Цыденов наградил победителей республиканского конкурса «Мой район — Гордость Бурятии». Победителей выбирали читатели, а авторы выставляли на суд статьи о земляках, культурных ценностях, легендах, гастрономии, товарах местного производства.

Первое место присудили автору проекта «Гордость Бурятии» Юлии Сафоновой из Бичурского района. Второе место занял проект Владимира Черных «Тарбагатайский район: место, где оживают мамонты».

На церемонии награждения Черных, долгие годы занимающийся археологическим исследованиям, подарил главе Бурятии зуб шерстистого носорога – это одна из самых ценных его находок, обнаруженных на раскопках в районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрхеолог нашел клад с оружием бронзового века

«На территории нашей республики в древние времена обитали мамонты, шерстистые носороги. И Тарбагатайский район – это место, где часто находят очень ценные для истории останки этих животных. Я хочу, чтобы мой район узнали как хранителя удивительной истории, это место, где оживают мамонты», — отметил мужчина.

Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее. Обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, окончательно исчезнув 8—14 тысяч лет назад.


Еще по теме
Новосибирцы возмутились введением платного входа в дендропарк
#НавальныйЖиви и «Чтоб он сдох»: новосибирцы вышли на пикеты
Новосибирцы вышли на пикеты в поддержку Навального
Слет нудистов под Новосибирском собрал рекордное количество участников
смотреть все
Жизнь #Активисты #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ предотвратила теракты в школах
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК возбудил дело за подготовку теракта в школе Красноярского края
Сибирь 04.09.2020 16:23
Пьяный житель Новосибирской области умер в отделе полиции
Сибирь 04.09.2020 16:19
Медиков в Новосибирске привьют от коронавируса в ноябре
Сибирь 04.09.2020 15:33
Крупнейший за Уралом волейбольный центр открыли в Новосибирске
Сибирь 04.09.2020 14:42
Самое популярное
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5340
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4469
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
4115
Ефремов озвучил свое последнее желание
3363
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ФСБ предотвратила теракты в школах
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
57
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
35
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34