Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога

Археолог из Тарбагатайского района подарил главе Бурятии Алексею Цыденову зуб шерстистого носорога. Это животное исчезло 8-14 тысяч лет назад, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В четверг Цыденов наградил победителей республиканского конкурса «Мой район — Гордость Бурятии». Победителей выбирали читатели, а авторы выставляли на суд статьи о земляках, культурных ценностях, легендах, гастрономии, товарах местного производства.

Первое место присудили автору проекта «Гордость Бурятии» Юлии Сафоновой из Бичурского района. Второе место занял проект Владимира Черных «Тарбагатайский район: место, где оживают мамонты».

На церемонии награждения Черных, долгие годы занимающийся археологическим исследованиям, подарил главе Бурятии зуб шерстистого носорога – это одна из самых ценных его находок, обнаруженных на раскопках в районе.

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«На территории нашей республики в древние времена обитали мамонты, шерстистые носороги. И Тарбагатайский район – это место, где часто находят очень ценные для истории останки этих животных. Я хочу, чтобы мой район узнали как хранителя удивительной истории, это место, где оживают мамонты», — отметил мужчина.

Шерстистый носорог — вымершее млекопитающее. Обитал на обширных открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, окончательно исчезнув 8—14 тысяч лет назад.