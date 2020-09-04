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Стратегический мост построят на Алтае за сотни миллионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Около 350 миллионов рублей направили в Алтайском крае на строительство уникального моста в Смоленском районе. Он соединяет несколько муниципальных районов региона, сообщили власти субъекта.

Мост через реку Песчаную находится на региональной дороге Алейск – Петропавловское – Смоленское.

«Это сооружение имеет стратегически важное значение – соединяет несколько районов Алтайского края. Новый переход был необходим, поскольку старый мост, построенный в 60-е годы прошлого века, уже не отвечал современным требованиям. Новый объект будет нести большую грузоподъемность и прослужит от 70 лет», – пояснил Начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов.

Сейчас подрядчик готовит основание для укладки дорожной одежды. Специалисты укрепляют берег, красят бетонные, металлические поверхности и пролетное строение.

Длина моста превышает 170 метров, ширина проезжей части составляет 10 метров. На объекте выполнят устройство тротуаров, установят барьерное ограждение, фонари и обустроят подходы. Сдать объект планируют в октябре.

В 2019-2020 годах из федерального бюджета было выделено порядка 600 миллионов рублей на обновление уникальных искусственных сооружений региона, длина которых превышает 100 метров. В число этих объектов вошли мост на реке Песчаной в Смоленском районе и переправа через реку Чумыш в Кытмановском районе.

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