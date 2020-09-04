НАВЕРХ

Финский «Йокерит» бойкотировал матч в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: © «Йокерит»

Хоккейный клуб «Йокерит» не явился в Минск на матч с местным «Динамо», финнам засчитано техническое поражение, сообщила пресс-служба КХЛ. По версии финской команды, они не полетели «по соображениям безопасности».

Встреча «Йокерита» с «Динамо-Минск» должна была пройти в четверг, но в последний момент финны решили не лететь.

«Клуб пытался перенести первый матч сезона, ссылаясь на ситуацию в Беларуси, но «Динамо» отказало в просьбе. Наконец, в четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности», — говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным издания Jatkoaika, игроки «Йокерита» получали многочисленные угрозы жизни. По другой — за этим стоят политические причины, связанные с протестами в Белоруссии после выборов президента.

«Йокериту» засчитали техническое поражение — 0:5. Также на клуб наложат штраф в 3 миллиона рублей.

Финская команда не собирается уходить из КХЛ. Первый матч сезона команда Лаури Марьямяки должна провести 5 сентября в Риге против местного «Динамо».

Тема: Выборы президента Белоруссии
Мишустин прилетел в Минск и успокоил Лукашенко
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
Страны Прибалтики объявили Лукашенко персоной нон грата
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Знаменитый теннисист Кафельников решил покинуть Россию
20.08.2020 10:16
Белорусские спортсмены пригрозили отказом от выступлений за сборную
19.08.2020 11:01
Всероссийская федерация легкой атлетики оплатила штраф более $6 млн
13.08.2020 10:39
Спортсмены 15 часов переплывали Байкал
07.08.2020 11:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

anbel13

"Ефремов также посчитал, что если бы он не был знаменитостью, то наказание было бы менее строгим"Был...