Финский «Йокерит» бойкотировал матч в Белоруссии

Хоккейный клуб «Йокерит» не явился в Минск на матч с местным «Динамо», финнам засчитано техническое поражение, сообщила пресс-служба КХЛ. По версии финской команды, они не полетели «по соображениям безопасности».
Встреча «Йокерита» с «Динамо-Минск» должна была пройти в четверг, но в последний момент финны решили не лететь.
«Клуб пытался перенести первый матч сезона, ссылаясь на ситуацию в Беларуси, но «Динамо» отказало в просьбе. Наконец, в четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности», — говорится в сообщении на сайте клуба.
По данным издания Jatkoaika, игроки «Йокерита» получали многочисленные угрозы жизни. По другой — за этим стоят политические причины, связанные с протестами в Белоруссии после выборов президента.
«Йокериту» засчитали техническое поражение — 0:5. Также на клуб наложат штраф в 3 миллиона рублей.
Финская команда не собирается уходить из КХЛ. Первый матч сезона команда Лаури Марьямяки должна провести 5 сентября в Риге против местного «Динамо».
Иркут 69Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.
JekМинфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....
creЦитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...
slavayninА за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.
anbel13"Ефремов также посчитал, что если бы он не был знаменитостью, то наказание было бы менее строгим"Был...