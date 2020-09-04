Финский «Йокерит» бойкотировал матч в Белоруссии

Хоккейный клуб «Йокерит» не явился в Минск на матч с местным «Динамо», финнам засчитано техническое поражение, сообщила пресс-служба КХЛ. По версии финской команды, они не полетели «по соображениям безопасности».

Встреча «Йокерита» с «Динамо-Минск» должна была пройти в четверг, но в последний момент финны решили не лететь.

«Клуб пытался перенести первый матч сезона, ссылаясь на ситуацию в Беларуси, но «Динамо» отказало в просьбе. Наконец, в четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности», — говорится в сообщении на сайте клуба.

По данным издания Jatkoaika, игроки «Йокерита» получали многочисленные угрозы жизни. По другой — за этим стоят политические причины, связанные с протестами в Белоруссии после выборов президента.

«Йокериту» засчитали техническое поражение — 0:5. Также на клуб наложат штраф в 3 миллиона рублей.

Финская команда не собирается уходить из КХЛ. Первый матч сезона команда Лаури Марьямяки должна провести 5 сентября в Риге против местного «Динамо».