Снег выпадет в горах Алтая

Синоптики пообещали Горному Алтаю снегопад в ближайшие дни, об этом сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ранее Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по заморозкам на территории Новосибирской области, Алтайского края и Кемеровской области. В этих регионах будут идти дожди.

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«Наши коллеги в Республике Алтай дали осадки в горах в виде мокрого снега. Ждём, что температура в горах может понизиться до -2 градусов», – рассказал собеседник.

Он уточнил, что температура на равнинных и предравнинных территориях Республики Алтай в ближайшие ночи будет держаться на уровне 2-8 градусов выше нуля, в дневные часы – 10-16 градусов.