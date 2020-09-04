Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске

Штормовое предупреждение по заморозкам объявлено в Новосибирской области на ближайшие три дня, температура местами опустится до -2 градусов, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцетра Ренад Ягудин.

«У нас произошло прощание с летом. Вчера в течение дня проходила спаренная система холодных атмосферных фронтов, они давали слабые осадки. Резко понизилась температура», – рассказал синоптик.

Если в четверг в Новосибирской области было до +29 градусов, то уже утром в пятницу в городе стало 8-9 градусов, в районах области – до 2-7 градусов выше нуля. Ожидается, что как минимум 4-5 дней температуры будут невысокими.

«Сегодня дали штормовое предупреждение на ближайшие три дня. Местами ожидаются заморозки до -2 градусов – на почве и в воздухе», – уточнил Ягудин.

В среднем ночные температуры в регионе ожидаются на уровне +6 градусов, в дневные часы будет 10-16 градусов выше нуля. Местами будут идти дожди. «Есть надежда, что 11-12 сентября температура повысится, но уже не до таких пределов, которые были вчера», – добавил синоптик.