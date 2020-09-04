НАВЕРХ

Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
2189 1
Фото: © Sibnet.ru

Штормовое предупреждение по заморозкам объявлено в Новосибирской области на ближайшие три дня, температура местами опустится до -2 градусов, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцетра Ренад Ягудин.

«У нас произошло прощание с летом. Вчера в течение дня проходила спаренная система холодных атмосферных фронтов, они давали слабые осадки. Резко понизилась температура», – рассказал синоптик.

Если в четверг в Новосибирской области было до +29 градусов, то уже утром в пятницу в городе стало 8-9 градусов, в районах области – до 2-7 градусов выше нуля. Ожидается, что как минимум 4-5 дней температуры будут невысокими.

«Сегодня дали штормовое предупреждение на ближайшие три дня. Местами ожидаются заморозки до -2 градусов – на почве и в воздухе», – уточнил Ягудин.

В среднем ночные температуры в регионе ожидаются на уровне +6 градусов, в дневные часы будет 10-16 градусов выше нуля. Местами будут идти дожди. «Есть надежда, что 11-12 сентября температура повысится, но уже не до таких пределов, которые были вчера», – добавил синоптик.

Еще по теме
Снег выпадет в горах Алтая
Первый мокрый снег выпадет в Восточной Сибири
Лето 2020 года в Северном полушарии стало самым жарким в истории
Рекордную климатическую аномалию зафиксировали в России
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога
Сибирь 04.09.2020 14:28
Популярные у туристов горные маршруты нашли в Сибири
Сибирь 04.09.2020 14:16
Снег выпадет в горах Алтая
Сибирь 04.09.2020 14:12
Жительница Новосибирска утонула на заплыве для видео
Сибирь 04.09.2020 13:45
Самое популярное
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7783
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5324
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4456
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
4072
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
57
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
35
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34