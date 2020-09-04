НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Парламент Приангарья решит «депутатскую» судьбу сына экс-губернатора

Источник:
Sibnet.ru
203 0
Фото: © youtube.com/СТУДИЯ ПодтекстЪ

Депутат Законодательного собрания и сын бывшего губернатора Сергея Левченко может лишиться депутатского мандата. В справке о доходах он скрыл счета, где находилось десятки миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в областное Заксобрание в июне. Согласно информации ведомства, руководитель фракции КПРФ Левченко в справке о доходах за 2018-2019 годы не указал три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНавальный обвинил томских единороссов в коррупции

Комиссия по депутатской этике провела проверку и подтвердила доводы прокуратуры. Члены комиссии рекомендовали парламентариям наказать депутата по статье 13.1 ФЗ (освобождение от должности в связи с утратой доверия). Окончательное решение будет принято на сессии, она состоится 16 сентября.

Андрей Левченко — депутат Законодательного собрания Иркутской области второго и третьего созывов, член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Генеральный директор ЗАО «Стальконструкция».

Еще по теме
Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога
Суд в Бурятии продлил арест депутату по делу о смертельном ДТП
Навальный обвинил томских единороссов в коррупции
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
смотреть все
Политика #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Главе Бурятии вручили зуб шерстистого носорога
Сибирь 04.09.2020 14:28
Популярные у туристов горные маршруты нашли в Сибири
Сибирь 04.09.2020 14:16
Снег выпадет в горах Алтая
Сибирь 04.09.2020 14:12
Жительница Новосибирска утонула на заплыве для видео
Сибирь 04.09.2020 13:45
Самое популярное
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7783
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5324
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4456
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
4072
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
•
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
•
Ученый предсказал сокращение население России на 40 млн человек
•
Сборная России победила в первом матче Лиги наций
Подробности
•
Обнаружен «Новичок»: чем грозит отравление Навального
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

Jek

Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

cre

Цитатаможет принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в годИ убытка на 100 миллиардов рублей...

slavaynin

А за что их любить?когда СССР рухнул они с Русскими очень мерзко обошлись.

anbel13

"Ефремов также посчитал, что если бы он не был знаменитостью, то наказание было бы менее строгим"Был...