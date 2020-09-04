Парламент Приангарья решит «депутатскую» судьбу сына экс-губернатора

Депутат Законодательного собрания и сын бывшего губернатора Сергея Левченко может лишиться депутатского мандата. В справке о доходах он скрыл счета, где находилось десятки миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства в областное Заксобрание в июне. Согласно информации ведомства, руководитель фракции КПРФ Левченко в справке о доходах за 2018-2019 годы не указал три банковских счета и финансовые обязательства на 57,5 миллиона рублей.

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Комиссия по депутатской этике провела проверку и подтвердила доводы прокуратуры. Члены комиссии рекомендовали парламентариям наказать депутата по статье 13.1 ФЗ (освобождение от должности в связи с утратой доверия). Окончательное решение будет принято на сессии, она состоится 16 сентября.

Андрей Левченко — депутат Законодательного собрания Иркутской области второго и третьего созывов, член комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. Генеральный директор ЗАО «Стальконструкция».