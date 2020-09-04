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Оформление ДТП станет электронным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители во всех регионах страны с 1 ноября смогут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного, заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев в ходе пресс-конференции.

«С 1 ноября начинает работать электронное извещение по всей территории Российской Федерации. Мы к этому сейчас готовимся, доработку делаем», — цитирует Уфимцева «Коммерсантъ». Он добавил, что с 1 ноября опция станет доступна не только для физлиц, но и для юридических лиц.

Фотофиксация и электронное извещение также появятся в приложениях страховых компаний, так как сейчас готовится разработка SDK-модуля, который страховые компании смогут встраивать в свои мобильные приложения, отметил директор РСА.

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«Данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА. Второй страховщик (второй пострадавший в ДТП) сможет доверять и спокойно урегулировать убыток по европротоколу, даже если это было мобильное приложение другой компании»,— пояснил господин Уфимцев.

Возможность оформления европротокола онлайн вводилась в тестовом режиме 1 ноября прошлого года в пяти регионах: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

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